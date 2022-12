Glamour e Ita Airways, si amplia la partnership sul lungo raggio

Si rafforza la partnership tra Glamour e Ita Airways. Oltre che su una destinazione come gli Stati Uniti, una delle mete più vendute dal tour operator, l’intesa si è concretizzata quest’anno su mete quali Giappone e Maldive, ma in particolare l’India, grazie all’iniziativa dell’operatore di offrire viaggi con accompagnatore dall’Italia.



I 'Tour Glamour'

Da questa stagione invernale Glamour propone infatti una nuova sessione di tour di gruppo con accompagnatore Glamour dal nostro Paese. I ‘Tour Glamour’ saranno focalizzati su Centro e Sud America, Africa & Oriente, ma anche su nuove destinazioni che saranno proposte in occasione di eventi speciali. Gli accompagnatori potranno essere sia product manager di Glamour, sia esperti e accreditati tour leader.

“Cerchiamo sempre di offrire qualcosa di nuovo e di diverso, un prodotto unico che possa rendere un viaggio davvero un’esperienza memorabile - afferma Luca Buonpensiere, titolare di Glamour T. O. -. La partnership con Ita Airways ci aiuta a garantire i nostri alti standard e ci stimola a sviluppare sempre nuovi progetti e raggiungere nuovi obiettivi”.



La compagnia aerea e il tour operator hanno organizzato due serate di presentazione, il 30 novembre a Milano e il 5 dicembre a Roma, per illustrare agli agenti di viaggi tutte le offerte, le novità e le nuove destinazioni su cui hanno iniziato a collaborare.



Nella foto: Luca Buonnpensiere Titolare Glamour T.O., Paola D'Ammassa Responsabile Vendite Centro-Sud Italia Glamour, Alessandra Brunetti Leisure Sales di Ita Airways, Simone Prinari Direttore Vendite & Marketing Glamour, Federica Belardelli Sales Glamour.e Marco Depascale Cruise Development Manager Glamour