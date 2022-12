Oltre 9mila collegamenti al giorno su rotaia e 23mila corse bus in Italia e in Europa. Sono questi i numeri dell'orario invernale del Polo Passeggeri del gruppo Fs (formato da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est), che prenderà il via il prossimo 11 dicembre.

Scopo della 'Winter Experience 2022', come ha sottolineato ieri durante la presentazione l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi, è fornire una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile, anche dal punto di vista economico e sociale.



"Il nostro impegno per il futuro è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto – ha spiegato Corradi -. Puntiamo a offrire ai nostri clienti esperienze di viaggio più complete e integrate, ma allo stesso tempo comode e convenienti, per anticipare le esigenze dei clienti e delle comunità servite, formulando un’offerta sempre più door-to-door e diventare, così, hub aggregatore del turismo in Italia”.



Le corse per l'inverno

Nel dettaglio, saranno aumentati i collegamenti tra Roma e Milano, che arriveranno a 88 al giorno, di cui 7 no-stop. Incrementati anche i collegamenti verso il Sud e le soluzioni treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia.



Per gli Intercity Notte, viene introdotto il servizio Cabine Excelsior anche per i collegamenti tra Milano e la Sicilia. Inoltre da novembre sarà possibile raggiungere l'Austria e la Germania anche dalla Liguria con i treni Euronight, che fermerano a Genova e La Spezia.



Inoltre sugli Intercity sarà allestita una carrozza Family per lo svago dei passeggeri più piccoli. E ancora, gli animali domestici potranno viaggiare gratis dal 1 dicembre all'8 gennaio su Frecce e Intercity; sui Regionali viaggeranno invece con uno sconto del 50%.



"Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e Il Regionale - si legge ancora nella nota - garantiranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus. In Europa, nuovo mercato domestico del Gruppo Fs, saranno oltre 2.400 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 9.000 le corse bus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia".