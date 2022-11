Eurowings potenzia Berlino: trenta destinazioni nell'estate 2023

Lufthansa aumenta la propria presenza sull’aeroporto di Berlino Brandeburgo attraverso il brand low cost Eurowings, il quale porterà a 6 gli aerei basati sullo scalo. Un incremento che nella programmazione estiva del 2023 si tradurrà con un network di 30 destinazioni, alcune delle quali sono tuttora ancora in via di definizione.

"Altri si stanno tirando indietro, noi stiamo costruendo - ha detto il ceo di Eurowings Jens Bischof in una conferenza stampa congiunta con l'aeroporto BER -. Berlino è e rimane una calamita turistica assoluta, quindi è logico per noi come compagnia aerea tedesca espandere la nostra presenza e portare più Eurowings nella capitale".



Tra le novità già messe in programmazione nel network figurano Copenhagen, Goteborg e Helsinki nel Nord dell’Europa, mentre per il Sud del Continente ci saranno Malaga, Alicante, Antalya, Larnaca e Rodi.