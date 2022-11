Eurowings vende due volte gli stessi posti, caos a Maiorca

Caos all’aeroporto di Maiorca: Eurowings ha infatti venduto 2 volte gli stessi posti sui suoi voli in partenza per la Germania, con circa 600 persone che si sono trovate a contendersi i 300 posti disponibili.

Lo racconta Preferente, che sottolinea come la compagnia aerea abbia giustificato l’accaduto con un malfunzionamento del sistema, che ha attribuito lo stesso posto a due diversi viaggiatori.



Il problema non si è risolto nel corso della giornata, perché, malgrado gli aerei di emergenza che la compagnia ha inviato da Monaco per rispondere alle richieste dei clienti rimasti a terra, l’orario era ormai troppo avanzato e molti aeroporti in Germania non possono accogliere voli in arrivo dopo una certa ora.



Così i clienti si sono dovuti arrangiare per la notte e sono stati riportati a destinazione il giorno successivo.