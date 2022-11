La seconda compagnia aerea di bandiera dell’Arabia Saudita potrebbe prendere il via con un netto anticipo rispetto a quanto pronosticato, forse già entro la fine di quest’anno. Il Paese vuole spingere il piede sull’acceleratore per l’avvio delle operazioni di RIA, che andrà ad affiancarsi a Saudia posizionandosi su una base diversa. La new entry andrà infatti a posizionarsi su Riyadh mentre l’altro vettore continuerebbe le sue operazioni da Jeddah.

L’obiettivo dell’Arabia Saudita, che immetterà nel progetto diversi miliardi di dollari, è quello di creare una potenza di fuoco tale da essere in grado di raggiungere un duplice obiettivo: sostenere la crescita turistica del Paese da qui al 2030 e contrastare lo strapotere degli altri vettori del Golfo.



Per potere anticipare l’inizio delle operazioni, si legge su Simpleflying, è possibile che arrivi un ‘prestito’ di aeromobili da parte di Saudia a RIA in attesa delle prime consegne da parte di Airbus in primis e poi da Boeing.