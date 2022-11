Blue Air: lo Stato rumeno rileva il 75 per cento delle quote della compagnia

Non si vede ancora all’orizzonte una soluzione alla crisi di Blue Air, i cui voli sono fermi dallo scorso mese di settembre. Dopo avere più volte rinviato la ripartenza delle operazioni mentre sono in corso trattative con possibili finanziatori della compagnia aerea, è ora intervenuto lo Stato rumeno, che ha prima messo sotto sequestro uno degli aerei della flotta per mancati versamenti di tasse e ora ha esercitato l’opzione legata al prestito erogato in occasione della pandemia e finora non restituito, rilevando il 75 per cento delle quote dell’azienda.

Sono questi gli ultimi sviluppi della vicenda legata alla compagnia aerea rumena, secondo quanto riportano fonti di stampa del Paese. Dopo lo stop ai voli per la crisi finanziaria che l’aveva colpita e il drastico taglio alla flotta, determinato dalla restituzione degli aerei in leasing, è ora intervenuto direttamente il Governo, con una mossa che sembra avere colto di sorpresa gli stessi vertici del vettore. In una nota diramata questa mattina, infatti, hanno chiesto al Governo di avere chiarimenti in merito e di sapere quali sono le intenzioni sul futuro stesso della compagnia.