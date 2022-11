Ryanair a Trieste: due nuovi voli e più frequenze per il prossimo orario estivo

Due nuove rotte internazionali e l’aumento delle frequenze su Sicilia e Puglia. Anche per l’aeroporto di Trieste arriva l’incremento dell’offerta da parte di Ryanair per la prossima stagione Barcellona e Dublino, che prenderanno il via da marzo.

Queste due nuove destinazioni vanno ad aumentare i collegamenti internazionali offerti da Ryanair già presenti sullo scalo del FVG: Londra, Malta, Valencia e Bruxelles (che ripartirà dopo la sospensione invernale, a fine marzo 2023).



“Il rapporto di Ryanair con l'aeroporto e Regione Friuli Venezia Giulia – ha detto il ceo del vettore Eddie Wilson - si è rafforzato con la firma di questo nuovo impegno a lungo termine e continueremo a lavorare insieme per aumentare la connettività e posizionare il territorio regionale come destinazione di punta per i nostri clienti”.



Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici dello scalo: “La partnership con Ryanair è un tassello fondamentale per migliorare progressivamente la connettività del Friuli Venezia Giulia – evidenzia il ceo Marco Consalvo -. Vogliamo innescare - dopo la grave crisi pandemica - una crescita strutturale dei collegamenti aerei, in accordo con la pianificazione strategica regionale, fondamentali per superare l’isolamento storico del nostro territorio”.