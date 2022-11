Ryanair modifica le ali dei B737 per risparmiare 65 milioni di euro l’anno

La spesa per il carburante è una delle principali voci di uscita per le compagnie aeree. E in un periodo in cui il fuel ha raggiunto livelli record tutte le possibilità di risparmiare su questo fronte sono bene accette.

Così Ryanar da deciso di seguire l'esempio di altre compagnie e apportare una modifica alle ali dei suoi B737. L'investimento complessivo è corposo: 200 milioni di euro. Ma la mossa consentirà di risparmiare 65 milioni di euro l'anno. Ufficialmente, come afferma corriere.it, la modifica viene effettuata per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Ma l'operazione consentirà al vettore anche di rispamiare molto sul fronte del carburante.



La modifica vede la sostuzione dei winglet dei B737-800 con un'estremità a forma di scimitarra e l'aggiunta di un ulteriore elemento; si tratta in realtà di inserire anche su questi modelli la tipologia di aletta montata sui B737 Max.



In questo modo si aumenta l'efficienza aerodinamica dell'aereo, riducendo i consumi. Il taglio stimato del fuel è di circa l'1,5%, anche se il risparmio non è lineare: più è lungo il volo più aumenta la percentuale di riduzione.