Emirates: riparte oggi il B777 bloccato ieri per un falso allarme terrorismo

Ripartirà regolarmente oggi l’aereo Emirates protagonista ieri di un falso allarme terrorismo mentre era in volo sulla Sardegna. Il Boeing 777 era partito da Atene in direzione di New York ma aveva poi dovuto fare ritorno sull’aeroporto greco dopo che le autorità francesi avevano vietato l’ingresso sul loro territorio.

Secondo la ricostruzione effettuata dal Corriere della Sera l’allarme era partito dalle autorità della Grecia in seguito a una telefonata anonima. Al momento della segnalazione il velivolo ha effettuato alcune rotazioni sui cieli della Sardegna in attesa di ricevere le indicazioni per poi essere scortato da caccia militari verso la Grecia seguendo una traiettoria sul mare.



Una volta atterrato ad Atene sono stati effettuati tutti i controlli di rito dai quali non sono emerse anomalie, confermando appunto che si era trattato di un falso allarme.