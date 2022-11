Emirates chiude un semestre record

Semestrale record per Emirates. Il vettore annuncia una chiusura per la prima metà dell'esercizio con un utile di Gruppo pari a 1,2 miliardi di dollari e dunque con una forte ripresa rispetto al negativo di 1,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

Le entrate segnano un incremento del 128% e arrivano a 15,3 miliardi di dollari.



Per quanto riguarda la compagnia Emirates, i ricavi registrano un aumento del 131% anno su anno e arrivano a 13,7 miliardi di dollari, con un utile pari a 1,1 miliardi di dollari.



"Le prestazioni mostrano la capacità della compagnia aerea di soddisfare la forte domanda di passeggeri in tutte le regioni con un aumento della capacità", si legge nella nota.



Per dnata, la società di servizi del gruppo, i ricavi raddoppiano e arrivano a 2 miliardi di dollari, con 64 milioni di dollari di utile. Le operazioni aumentano, anche se l'aumento dei costi fa sentire il suo peso sul risultato finale (che nello stesso periodo dell'anno scorso era pari a 23 milioni di dollari).