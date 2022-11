Cyprus: nuovo volo bisettimanale da Roma per l'inverno

Cyprus Airways lancia un nuovo volo su Roma. Dal 20 dicembre la compagnia opererà due voli la settimana dallo scalo di Fiumicino alla volta di Cipro.

Lo schedule prevede decolli il martedì e il giovedì alle 15:10 da Larnaca con arrivo nella Capitale alle 17:30; negli stessi giorni gli aerei dell'aerolinea partirano da Fiumicino alle 18:30 con arrivo a Cipro alle 22:30.



Contestualmente, il vettore ha anche annunciato un nuovo volo dal Parigi Charles de Gaulle, che decollerà per la prima volta il 16 dicembre e collegherà la capitale francese con Cipro tre volte la settimana.



"Sia Parigi Charles De Gaulle che Roma Fiumicino - ha affermato Paul Sies, amministratore delegato del vettore - sono importanti punti di accesso per il turismo in entrata e i viaggi d'affari a Cipro. Si tratta anche di hub centrali, con molte possibilità di connessione internazionale"