Cyprus Airways al lavoro per la prossima estate. La compagnia ha annunciato l'intenzione di arrivare a un raddoppio dei voli rispetto alla stagione calda 2022.

Per il momento, come riporta in una nota, il vettore ha già confermato 11 destinazioni e 43 voli di linea settimanali. Ma ulteriori destinazioni dovrebbero essere annunciate prossimamente.



Tra gli aeroporti confermati ci sono Atene, Beirut, Tel Aviv, Il Cairo e Yerevan, per i quali i voli sono già disponibili. I biglietti per Heraklion, Rodi, Salonicco, Skiathos, Santorini e Preveza saranno invece in vendita non appena ricevuta dal vettore la conferma degli slot aeroportuali.



Madonna Hoyek, chief commercial officer di Cyprus Airways, ha dichiarato: "Dopo un'estate intensa e una domanda di prenotazioni positiva per questo inverno, stiamo pianificando con largo anticipo di soddisfare l'elevata richiesta prevista per l'estate 2023. Poiché i viaggi aerei continuano a riprendersi rapidamente e dovrebbero raggiungere i livelli pre-Covid nel prossimo anno, miriamo a soddisfare questa domanda offrendo più destinazioni, frequenze e posti a sedere per i nostri clienti".