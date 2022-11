British Airways, ora è possibile raccogliere punti Avios viaggiando con Uber

British Airways si allea con Uber. A partire da questo mese i membri del programma di fedeltà della compagnia aerea britannica potranno accumulare punti Avios con ogni viaggio prenotato ed effettuato in ogni parte del mondo attraverso l’app.

Basterà – riporta TravelMole - collegare l’account British Airways Executive Club a quello di Uber.



Per celebrare la nuova partnership, i membri che collegheranno subito gli Executive Club a Uber tramite l’applicazione di Uber riceveranno 250 Avios bonus.



I punti Avios saranno spendibili in tutto il mondo per acquistare voli, effettuare upgrade e ottenere servizi extra.