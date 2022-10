British Airways sventa la minaccia di scioperi: accordo con i piloti

British Airways ha siglato la pace con i suoi piloti. La compagnia aerea del gruppo IAG ha raggiunto un accordo con i sindacati per evitare le minacce di scioperi previsti nei prossimi mesi.

Il vettore si impegna a elargire ai piloti un aumento salariale del 4% per quest’anno, come riporta Preferente, e a migliorare le condizioni degli equipaggi che sono stati lasciati a casa durante la pandemia.



L’accordo siglato da British arriva pochi giorni dopo quello che uno dei suoi partner in IAG, Iberia, ha sottoscritto un documento simile con i suoi piloti.