Dati Aci Europe: 5 aeroporti italiani oltre i livelli pre-pandemia

Perugia, Torino, Olbia, Napoli, Palermo: sono questi i 5 aeroporti che nel terzo trimestre dell'anno in corso sono riusciti a superare i livelli di traffico pre-pandemia secondo i dati Aci Europe. In particolare lo scalo umbro, come sottolinea una nota del San Francesco d'Assisi, fa registrare un incremento del 125,4%, piazzandosi al primo posto in Europa in termini di crescita.

Nel complesso il traffico europeo segna un incremento del 61% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il traffico internazionale raggiunge un incremento dell'84%, mentre quello nazionale si ferma a un +14%.



Confrontando i dati con i livelli pre-pandemia, invece, le cifre registrano un -12% per il traffico passeggeri, riducendo tuttavia il gap del primo trimestre (-17%) e del secondo trimestre (-39%).



L'aeroporto europeo più trafficato risulta Istanbul, che è anche l'unico hub europeo ad aver superato i livelli pre-pandemia.