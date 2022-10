Traffico aereo in Europa in netto recupero in estate grazie ai voli internazionali

E’ stato il traffico internazionale a determinare la forte crescita fatta registrare dagli aeroporti del Vecchio Continente. I dati di Aci Europe relativi al terzo trimestre dell’anno parlano infatti di un incremento generale anno su anno del 61 per cento, con un picco per i voli fuori dai Paesi europei dell’84 per cento.

La crescita, però, non è stata omogenea e alcuni mercati hanno performato meglio di altri. Francia, Germania e Gran Bretagna sono infatti rimasti ben al di sotto dei dati del 2019 mentre gli scali di Grecia, Lussemburgo e Islanda hanno superato i risultati pre pandemia.



Tra gli scali principali quello di Istanbul ha fatto registrare i dati migliori, con una crescita del 3 per cento rispetto al 2019. Dietro di lui Londra Heathrow e Parigi.