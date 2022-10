Spagna: in inverno i posti volo offerti saranno superiori del 5 per cento rispetto al 2019

La Spagna prova a chiudere i conti con il recente passato e nel trasporto aereo si prepara a mettere in campo una programmazione che, a livello di offerta di posti volo, sarà superiore al 2019 del 5,3 per cento. In termini assoluti saranno disponibili quasi 117 milioni di posti e un totale di 677mila voli commerciali.

L’analisi è stata effettuata da Aena, la società di gestione degli aeroporti spagnoli, che mette in luce come a guidare la classifica sarà sempre Madrid, prossima ai 30 milioni, davanti a Barcellona con 22 e Gran Canaria con 8,2 milioni. Quest’ultimo scalo è anche quello che fa registrare l’incremento migliore con un +24 per cento.



In Europa i Paesi dove verranno immessi più posti volo sono ovviamente la Gran Bretagna con 14,6 milioni e la Germania con 9,5. Terzo posto per l’Italia con 6,3 milioni di posti.