Spagna, stop alle restrizioni covid per tutti i Paesi extra Ue

Niente tampone o quarantena per tutti. La Spagna da oggi apre le porte ai cittadini in arrivo anche dai Paesi extra Ue, compreso il Regno Unito.

D'ora in poi i turisti potranno arrivare nel Paese senza bisogno di esibire il risultato di un test Covid negativo, nè il certificato di guarigione nè la prova della vaccinazione.



Come sottolinea travelmole.com, addio anche alla compilazione del modulo di controllo sanitario.



La scelta di abolire le restrizioni è stata presa anche per incentivare le famiglie in vista delle prossime vacanze ed è nata anche dalla valutazione del diverso quadro epidemiologico in Spagna e nel mondo.