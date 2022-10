Ita Airways: al via il codeshare con Avianca

Sarà operativo dalla fine del mese il nuovo codeshare siglato da Ita Airways e Avianca per i collegamenti tra la Colombia e l’Italia. Nel dettaglio clienti di Avianca potranno effettuare un volo di andata e ritorno tra Bogotà e Roma, una delle destinazioni più popolari d'Europa, via Londra, mentre i clienti della compagnia aerea italiana potranno viaggiare tra Bogotà, Cali, Medellin e Roma con coincidenza a Miami.

“Questa collaborazione ci permette di portare i nostri passeggeri in Colombia grazie ai voli in coincidenza con Bogotà - evidenzia il chief of network, fleet and alliances di Ita Andrea Benassi - e di portare i passeggeri di Avianca in Italia e in Europa con i nostri comodi voli in coincidenza con Roma Fiumicino. Con questo nuovo accordo, gli accordi di codeshare di ITA Airways salgono a 30, un risultato molto importante raggiunto dalla compagnia in soli 12 mesi".



Per i passeggeri di Ita ci sarà inoltre la possibilità di usufruire, attraverso Avianca, di uno dei network più importanti della regione, con 125 rotte che collegano 24 Paesi in Europa e America Latina.