Ita Airways, domani nuovo cda sul ritiro delle deleghe al presidente Altavilla

E’ fissato per domani il nuovo consiglio di amministrazione di Ita Airways richiesto per sanare le irregolarità formali che avevano accompagnato la decisione di ritirare le deleghe al presidente Alfredo Altavilla per conferirle all’a.d. Fabio Lazzerini, irregolarità messe in luce dal collegio sindacale della compagnia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, si tratterebbe di un atto formale che porterebbe a ribadire comunque le decisioni prese e successivamente avallate dal Ministero delle Finanze, dando di fatto uno scacco all’attuale presidente, che sembra non riscontrare più i favori del Governo.



All’ordine del giorno del cda di domani ci sarà anche un’analisi relativa al processo di privatizzazione in corso con Certares insieme a Delta e Air France-Klm.