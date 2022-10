Emirates: il Dubai-Taipei riprende la frequenza giornaliera da novembre

Tornerà con frequenza giornaliera a partire dal prossimo primo novembre la rotta tra Dubai e Taipei di Emirates. L’aumento delle frequenze si è reso possibile in seguito alla conclusione del piano di riapertura di Taiwan e con la fine delle restrizioni obbligatorie di quarantena.

Operato con un Boeing 777, il volo EK366 di Emirates da Dubai parte alle 02:50 e arriva a Taipei alle 14:45. Il volo di ritorno EK367 da Taipei parte alle 22:45 e arriva a Dubai alle 4:35 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali.



“Le frequenze aggiuntive – si legge in una nota della compagnia - forniranno ai passeggeri di Emirates una maggiore connettività e diverse opzioni da e per Taiwan, per soddisfare tutte le esigenze di viaggio, sia per affari che per piacere. I viaggiatori idonei potranno viaggiare verso Taiwan senza visto. Si consiglia, inoltre, a tutti i passeggeri in entrata di sottoporsi a un monitoraggio del proprio stato di salute per un periodo di sette giorni”.