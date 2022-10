Le rotte internazionali più trafficate si spostano verso il medioriente. Anche se la tradizionale tratta Londra-New York rimane sul podio delle più gettonate. Arriva il nuovo report di OAG relativo agli ultimi 12 mesi e subito emerge come l’ascesa dell’Arabia Saudita sullo scacchiere del turismo (e del business) inizi a farsi sentire.

La vetta

In vetta alla classifica si trova infatti la rotta tra Il Cairo e Jeddah, per la quale da ottobre 2021 a fine settembre sono stati messi in campo oltre 3,2 milioni di posti volo da parte di Air Arabia Egypt, Air Cairo, EgyptAir, Flyadeal, FlyEgypt, Flynas, Nesma Airlines, Nile Air e Saudia.



Conquista la seconda piazza la Dubai-Riyadh con 3,1 milioni di posti, mentre la tradizionale Londra-New York si ferma a 2,8 milioni di posti offerti, unica rotta transatlantica presente nella top five. Ancora Londra è presente alla quarta posizione, questa volta per il collegamento con Dubai, capace di generare quasi 2,7 milioni di posti in un solo anno.



Chiude la classifica l’unica rotta in arrivo dall’estremo Oriente: si tratta della Kuala Lumpur-Singapore che, complice anche le restrizioni, non raggiunge i 2,5 milioni di posti.