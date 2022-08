Continua la fase di recupero del settore del trasporto aereo europeo, tanto che a oggi la capacità complessiva dei posti, in base ai dati Oag e Capa, ha raggiunto l'88,6% dei livelli pre-pandemici.

Questo risultato colloca l'Europa al quarto posto tra i mercati mondiali, appena sopra la regione Asia-Pacifico dove attualmente la seat capacity è al -22,8% rispetto al 2019, e quella del Medio Oriente, dove il dato è ancora al -14,2%.

Meglio del Vecchio Continente performano invece l'Africa (-11%), il Nord America (-8,5%) e l'America Latina (-2,3%).

Come riporta breakingtravelnews.com, in base ai voli programmati per la settimana che è iniziata il 22 agosto i posti a sedere disponibili sulle rotte europee saranno 32,8 milioni (-11,4% contro lo stesso periodo del 2019), mentre le previsioni per il quarto trimestre del 2022 parlano di una percentuale dell'88,2% rispetto ai numeri del 2019.

Gaia Guarino