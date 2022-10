Accordo Asean-Ue per facilitare i collegamenti aerei

Più voli tra Europa e Asia. Questo è uno degli obiettivi dell'accordo firmato tra Aesean, l'associazione dei Paesi del Sud-Est asiatico, e l'Europa.

L'Asean-Eu Cata è stato sigalato a Bali dai ministri del trasporti e, come riporta travelmole.com, ha come obiettivo la creazione di sinergie per accelerare la ripresa economica, con una particolare attenzione per la connettività tra le due aeree.



Il patto dovrebbe portare a un aumento dei voli, oltre ad accelerare il riavvio di alcune delle rotte che erano state sospese negli ultimi anni.