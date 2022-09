Hong Kong elimina la quarantena per i visitatori in arrivo

Aveva una delle politiche anti-Covid più rigide del pianeta, ma ora ha finalmente deciso di abbandonarla. Hong Kong ha allentato in modo drastico le restrizioni per gli arrivi togliendo la quarantena obbligatoria in hotel per i visitatori, che da oggi non devono nemmeno più produrre il risultato negativo di un test Covid prima del volo.

Dovranno invece automonitorarsi per tre giorni all’arrivo il che, come spiega TravelMole, significa evitare, ad esempio, luoghi affollati come ristoranti e centri commerciali, ma solo per tre giorni. La notizia della fine delle restrizioni ha scatenato un’ondata di prenotazioni e il sito web di Cathay Pacific è stato preso d’assalto e sta gestendo un sistema di code per prenotare. A ottobre il vettore aggiungerà altri 200 voli alla volta delle destinazioni asiatiche e a lungo raggio. “Tuttavia - ha specificato la compagnia - ci vorrà del tempo per ricostruire gradualmente la nostra capacità”.