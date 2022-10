Un anno a cavallo tra restrizioni e ripresa mancata. Per le casse del turismo il 2021 è stato un periodo decisamente complesso. E le compagnie aeree italiane non hanno fatto eccezione, considerato anche che il trasporto aereo tricolore stava affrontando un periodo complesso già prima della pandemia.

Secondo i calcoli di corriere.it, le sei compagnie aeree italiane operative lo scorso anno (quando hanno volato sia Alitalia che Ita Airways) hanno segnato un rosso complessivo pari a quasi 1 miliardo di euro, pari a 131 euro per ogni passeggero imbarcato.



Se da un lato è vero che la situazione complessiva del mercato ha colpito duro su tutto il settore, con il lungo raggio sostanzialmente bloccato e le restrizioni che ancora limitavano fortemente gli spostamenti, dall'altro la perdita per passeggero dei vettori italiani risulta otto volte superiore ala media mondiale.



Secondo Iata infatti l'intero settore del trasporto aereo ha chiuso il 2021 con un rosso da 35,6 miliardi di euro, che divisi per 2,19 miliardi di passeggeri danno come risultato una perdita media di 16,3 euro a pax.