Drako: l’aereo supersonico di Airbus che promette di volare da New York a Parigi in 2 ore

Arriva l'aereo supersonico in grado di superare Mach 3. L'industria dell'aeronautica, dopo l'esperimento del Concorde, torna a investire sugli aerei supersonici. Il progetto più 'estremo' è quello di Airbus, denominato Drako.

Come riporta corriere.it, il progetto potrebbe copllegare New York a Parigi in meno di due ore. Per volare da Londra a Singapore richiederebbe invece poco più di 120 minuti.



Per fare un confronto, la velocità del Concorde era pari a Mach 2; gli altri progetti allo studio invece si fermano a Mach 1,7.



Le prime immagini del progetto mostrano sulla coda i colori di Air France, ovvero la medesima compagnia che ebbe il Concorde tra le sue fila.