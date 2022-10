Cathay, tornano i voli da Malpensa a Hong Kong

Prosegue la ricostruzione del network lungo raggio di Malpensa. Sabato scorso è decollato il volo di Cathay Pacific verso Hong Kong, dopo oltre due anni e mezzo di stop. Si tratta, come evidenzia una nota del vettore, dell'unico volo diretto tra l'Italia e uno dei principali hub dell'Oriente.

"Per la compagnia di Hong Kong - si legge nel comunicato - si tratta di un momento storico che segna un ulteriore passo avanti verso una completa ripresa delle operazioni in Europa, interrotte nel gennaio 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e oggi gradualmente ripristinate grazie anche alla progressiva distensione delle norme per viaggiare in Oriente".



Ronald Lam, chief customer and commercial officer di Cathay Pacific, commenta: “Lavoriamo da mesi al ripristino della nostra operatività dall’Europa e in tutto il mondo. La revoca della quarantena obbligatoria in hotel per l’ingresso ad Hong Kong, abolita prima per il personale di bordo e poi alla fine del mese di settembre per tutti i passeggeri in arrivo in città, ha dato un impulso ulteriore al processo di ripresa che renderà Hong Kong sempre più connessa e accessibile a chi viaggia per lavoro e per piacere".



Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, aggiunge: "La scelta del vettore di riavviare i collegamenti per l’Italia, appena le condizioni regolamentari e di business lo hanno consentito, e la decisione di puntare prioritariamente su Malpensa per riattivare i collegamenti dall’Italia sulla propria rete, conferma il ruolo strategico della nostra infrastruttura in particolare per i collegamenti di lungo raggio. La combinazione di un mercato forte ed in rapida ripresa misurato dalla dimensione della catchment area servita e dalla attrattività che il territorio esercita per tutti i segmenti e motivazioni di viaggio, costituisce l’elemento fondante nella scelta di investimento di Cathay".