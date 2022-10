Giappone, impennata nelle ricerche di voli online

Dopo l'annuncio dell'apertura ai viaggi individuali in Giappone, prevista per martedì 11 ottobre, le ricerce di voli verso il Sol Levante hanno registrato una vera e propria impennata.

Secondo i dati diffusi da Volagratis, il 23 settembre (ovvero il giorno in cui è stato dato l'annuncio della prossima riapertura) le ricerche per voli e pacchetti volo+hotel sono aumentate del 75% rispetto al giorno precedente.



Secondo le prime prenotazioni, il 43% dei viaggi prenotati sulla piattaforma ha una durata media di 11-14 giorni, mentre il 30% di 2-3 settimane.



Sul fronte delle tariffe, i prezzi sono aumentati del 74% rispetto al 2019 per i periodi di Natale e Capodanno.