Giappone: Yoshiyuki Mizuuchi nuovo direttore dell’ente in Italia

Cambio della guardia al vertice dell’Ente nazionale del turismo giapponese in Italia. Dopo due anni di mandato lascia Toru Kitamura e al suo posto subentra Yoshiyuki Mizuuchi, che vanta una lunga carriere nel mondo del trasporto aereo.

“Il 2019 si è concluso con numeri incoraggianti, ora è il momento di ripartire e intendiamo farlo puntando in particolare sul turismo sostenibile, sul turismo d’avventura e sul turismo luxury – dice il neo direttore -. Nel corso del mio mandato mi impegnerò a mantenere informato il mercato italiano sulle novità della destinazione, lavorando a stretto contatto con i nostri partner e gli operatori del settore per fare in modo che sempre più italiani scelgano di visitare il Giappone, rafforzando così l’amicizia che lega i nostri Paesi".



Il cambio della guardia arriva alla vigilia della riapertura ai turisti internazionali: dall’11 ottobre, infatti, non solo chi viaggerà tramite gruppi organizzati, ma anche i turisti individuali potranno entrare nel Paese.