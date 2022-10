United conferma: lascerà il Jfk di New York a fine mese

Lo aveva minacciato nelle scorse settimane, ora è pronta a passare dalle parole ai fatti. United Airlines lascerà l'aeroporto Jfk di new York.

A partire dal 29 ottobre, come riporta travelmole.com, la compagnia cesserà le operazioni sull'aeroporto intitolato al noto presidente degli Stati Uniti.



All'origine della polemica, la richiesta di Delta di avere più slot sullo scalo in questione. La domanda era arrivata direttamente alla Faa, la federazione americana dell'aviazione. Attualmente Delta opera solo 4 voli sul Jfk: per quanto riguarda New York, infatti, Delta opera sostanzialmente sul La Guardia.



Secondo le prime informazioni, i 100 dipendenti United che lavorano sull'aerostazione saranno riassegnati ad altri scali.