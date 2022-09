United Airlines minaccia di lasciare il Jfk di New York

Più slot, altrimenti il Jfk di New York dovrà fare a meno di United Airlines. Questo l'ultimatum che sarebbe arrivato dalla compagnia aerea per ottenere il via libera federale a maggiori spazi su uno dei principali scali degli Stati Uniti.

Come riporta travelmole.com, riprendendo un documento pubblicato da Reuters, il vettore sarebbe pronto a ritirarsi dall'aeroporto già alla fine di ottobre nel caso in cui non ottenga più slot per diverse stagioni.



Attualmente United sul Jfk opera due voli al giorno per Los Angeles e due per San Francisco: lo schedule è stato definito lo scorso anno, che ha segnato il ritorno della compagnia sull'aeroporto dopo il ritiro nel 2015. In quell'anno United, in fase di spostamento a Newark (hub principale della compagnia) noleggiava 24 slot a Delta.