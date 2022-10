Aeroporti di Puglia, settembre record negli scali di Bari e Brindisi

Gli aeroporti di Bari e Brindisi mettono a segno un settembre da record. I passeggeri in transito sugli scali pugliesi sono stati 957.763 (630.200 su Bari e 327.563 su Brindisi), in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno record per Aeroporti di Puglia con 832.339 pax.

La linea internazionale, con numeri che sfiorano i 395mila passeggeri, fa registrare un +10,1%, mentre il dato riferito alla linea nazionale, si attesta su 550.240mila passeggeri e un +22%.



Su base annua i passeggeri su Bari e Brindisi sono stati circa 7,2 milioni, in crescita del 12,6% rispetto al dato del 2019.