Aeroporti di Puglia, boom di traffico ad agosto: +22,5 per cento sul 2019

Agosto da record per gli aeroporti pugliesi che, con quasi 1,1 milioni di passeggeri in un mese, supera del 22 per cento i dati di traffico pari data del 2019. Una conferma della forte domanda registrata per il turismo in regione anche questa estate.

A guidare il forte incremento è stato in particolare il traffico nazionale, cresciuto di oltre 33 punti percentuali e diventato superiore a quello internazionale. Quest’ultimo comunque ha visto migliorare le proprie performance del 17,6 per cento.



Scorporando i dati, sull’aeroporto di Bari sono stati movimentati 714mila passeggeri (+20 per cento sul 2019) mentre Brindisi ha avuto una crescita di oltre 27 punti percentuali. L’ottima performance ha consentito al sistema aeroportuale pugliese di confermare la crescita sul 2019 per i primi 8 mesi, con un aumento del 13 per cento.