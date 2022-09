Klm: inverno con 163 destinazioni, boom di offerta su Nord America e Caraibi

Saranno 163 le destinazioni collegate da Klm dall’Olanda e di queste 92 saranno europee. Il vettore alza il velo sulla programmazione che partirà dalla fine di ottobre con un network sempre più vicino a quello del 2019 e che, in alcuni casi, come i voli sul Nord America, supera i livelli pre pandemia.

La programmazione prevede anche 4 new entry assolute, tutte concentrate nel Vecchio Continente: Nantes in Francia, Rovaniemi in Finlandia, Aarhus in Danimarca e Katowice in Polonia. Sul lungo raggio invece si registra il prolungamento in inverno di un’altra novità della scorsa estate, Austin, a conferma dell’ottimo momento della domanda sugli Stati Uniti. Allargando a tutto il Nord America nell’inverno Klm servirà un totale di 19 destinazioni, con una crescita dell’11 per cento dei posti offerti.



Forte aumento anche per quanto riguarda un altro punto di forza del vettore olandese, i Caraibi, dove i posti offerti aumenteranno del 20 per cento.