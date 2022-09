Cleveland novità 2023 per i voli Europa-Usa

L’estate del 2023 segnerà l’ingresso di una new entry assoluta nei voli diretti dall’Europa agli Stari Uniti. La novità sarà Cleveland e il volo porterà la firma di Aer Lingus, che così salirà a quota 15 nel numero delle rotte operate tra Irlanda e Usa.

Secondo quanto riportato da ttgmedia il volo da Dublino verrà inaugurato il 19 maggio e sarà operato con 4 frequenze alla settimana utilizzando un A321neo della flotta.



"L'inizio di una nuova rotta, accompagnato da un'ulteriore connettività di rete, è una pietra miliare entusiasmante per la compagnia aerea in un momento critico di ripresa per il nostro business – commenta il chief strategy and planning officer Reid Moody -. Il nuovo servizio per Cleveland non solo fornisce un collegamento diretto con l'Irlanda, ma collegamenti con oltre 20 destinazioni europee popolari attraverso il nostro hub di Dublino".