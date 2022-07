Aer Lingus, ripartono i collegamenti per Seattle

Ripartono, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, i voli per Seattle di Aer Lingus. La compagnia aerea torna così a collegare gli aeroporti di Roma e Milano alla città Usa, via Dublino.

“Siamo lieti di annunciare la ripartenza della rotta - commenta in una nota Susanne Carberry, chief customer officer di Aer Lingus -. Seattle ha molto da offrire sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i clienti a bordo per accompagnarli a destinazione. Aer Lingus è l’unico vettore che collega i clienti alla costa occidentale degli Stati Uniti con voli giornalieri, a conferma del nostro impegno nello sviluppo dei nostri collegamenti transatlantici”.