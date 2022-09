Fs official sponsor della Festa del Cinema di Roma

Fs è official sponsor della Festa del Cinema di Roma. Per supportare la manifestazione, in programma dal 13 al 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica, il gruppo garantirà speciali agevolazioni per raggiungere la Capitale.

Nel dettaglio, è prevista per i soci CartaFreccia e gli abbonati regionali di Lazio, Campania e Toscana, una riduzione del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso per assistere alle proiezioni in sala.



Confermato anche in questa edizione, inoltre, il Premio del Pubblico “FS Audience Award”, destinato al miglior film votato dagli spettatori e che nel 2021 è stato consegnato a Mediterráneo di Marcel Barrena.



Coloro che voteranno il proprio lungometraggio preferito tra quelli in concorso potranno aggiudicarsi una delle 20 ‘Carte regalo’ messe in palio dal Gruppo Fs.