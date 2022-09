Frecciarossa 1000 in Spagna: vendite al via il 18 settembre

Parte il countdown per il debutto del Frecciarossa in Spagna. Terminate le prove tecniche sulla linea ferroviaria fra Madrid e Barcellona, il Gruppo Fs ha annunciato l’apertura a partire da domenica 18 settembre delle vendite dei biglietti per viaggiare nel Paese a bordo del treno Av italiano.

Attraverso la partecipata di Trenitalia, iryo, il Frecciarossa 1000 debutterà in territorio iberico il 25 novembre con le prime corse Madrid- Saragozza-Barcellona, per poi allargare l’offerta dal 16 dicembre con i collegamenti fra Madrid, Valencia e Cuenca.



Nel primo trimestre del 2023 saranno servite anche le città di Siviglia, Malaga e Cordoba, a cui si aggiungeranno a giugno Alicante e Albacete.



Le tappe

Il percorso che porterà all’arrivo del Frecciarossa 1000 in Spagna è iniziato nel maggio 2020, con la firma di un accordo quadro tra il consorzio Ilsa - composto da Trenitalia e dalla compagnia aerea Air Nostrum - e Adif, il gestore della rete ferroviaria iberica, che ha visto poi, a novembre 2021, la nascita del marchio commerciale iryo.



Proseguono così le strategie di sviluppo internazionle del Gruppo Fs, previste dal Piano Industriale 2022-2031.