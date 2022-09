Ethiopian inaugura l'hotel In-Terminal ad Addis Abeba

Si è conclusa la prima fase della costruzione dell'albergo In-Terminal di Ethiopian Airlines ad Addis Abeba.

La struttura, i cui lavori sono iniziati a dicembre del 2020, è situata al Terminal 2, a pochi passi dal gate delle partenze e sarà gestita dall'Ethiopian Skilight Hotel come Ethiopian Skilight In-Terminal Hotel. Al momento sono a disposizione dei clienti un totale di 41 camere.



A progetto completato l'hotel disporrà di 97 camere, oltre a un ristorante e altri servizi.



"La vasta rete di Ethiopian - ha affemato il ceo della compagnia Mesfin Tasewporta - ogni anno milioni di passeggeri attraverso Addis Abeba. Come compagnia aerea orientata al cliente, vogliamo che i nostri passeggeri si godano ogni minuto trascorso con noi, anche le ore di transito in aeroporto. La costruzione del In-Terminal porta il transito ad Addis Abeba al livello successivo. Risponde alla domanda del settore e ci porta a pianificare e creare una connettività efficiente e senza interruzioni per migliorare il comfort dei passeggeri. Vogliamo che i passeggeri partano dalla loro città di origine senza preoccuparsi del tempo di transito all'aeroporto di Addis Abeba".