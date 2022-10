Ethiopian volerà a Zurigo da Milano Malpensa per l'inverno

E’ Zurigo la novità dell’orario invernale di Ethiopian da Milano Malpensa. La compagnia, infatti, oltre al giornaliero su Addis Abeba effettuerà tre collegamenti alla settimana sullo scalo svizzero con orari che consentiranno di effettuare andata e ritorno in giornata.

“Per Milano Malpensa, Ethiopian è pronta ad investire anche per la stagione invernale con voli nonstop per Addis Abeba e Zurigo motivata dalla costante crescita della domanda”, ha evdienziato Yemesrach Alemayehu, area manager Italy and Southern Europe.



Ethiopian, che è rappresentata in Italia da Distal, attualmente serve127 destinazioni internazionali in Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe, tra cui 62 destinazioni in Africa e 22 nazionali.