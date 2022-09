Ancora caos all’aeroporto di Amsterdam Schiphol: si dimette il ceo dello scalo

Non c’è pace per l’aeroporto di Amsterdam Schiphol, per il quale anche le misure adottate nel corso dell’estate non sembrano avere sortito i risultati sperati. E per il prossimo futuro si andrebbe verso nuove pesanti riduzioni della capacità dopo il caos verificatosi nei giorni scorsi. Una situazione estrema che ha anche indotto il ceo Dick Benschop a rassegnare le proprie dimissioni.

Secondo quanto anticipato dalla stampa olandese, in queste ore si sarebbero susseguiti una serie di incontri con le compagnie aeree per effettuare una verifica della situazione. Lo scalo starebbe ora per comunicare la necessità di un taglio dei passeggeri movimentati pari al 18 per cento del totale almeno per il mese di ottobre, ma con la possibilità che questa riduzione si protragga anche nel mese successivo.



Oggetto della crisi ancora una volta la carenza di personale che, invece di andare verso un miglioramento, sarebbe ulteriormente peggiorata rispetto ai mesi scorsi. Gli incentivi dati dalla società per aumentare i turni di lavoro sono infatti in scadenza a settembre e in molti avrebbero iniziato a lasciare il proprio incarico.