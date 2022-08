Weekend da incubo ad Amsterdam Schiphol, code di tre ore agli imbarchi

È di nuovo caos all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Dopo alcune settimane in cui sembrava che le autorità dello scalo fossero riuscite a controllare la situazione, grazie anche alla limitazione del numero di passeggeri, l’ultimo weekend è stato forse il peggiore dell’estate per l’aeroporto.

La causa, secondo un portavoce dello scalo, è da attribuire alla carenza di personale ai controlli di sicurezza, che ha avuto come conseguenza l’allungamento a dismisura dei tempi di attesa per accedere ai terminal, che in certi casi hanno superato anche le tre ore, con lunghe code anche all’esterno dell’aeroporto, per strada.



Oltre 300 i voli ritardati, anche se in molti casi la posticipazione del decollo non è bastata per scongiurare la perdita del volo da parte dei passeggeri. Secondo quanto riportato da Preferente non sono mancati gli episodi di insofferenza dei viaggiatori stremati dall'attesa, che sono arrivati anche a sfondare alcuni varchi di sicurezza.