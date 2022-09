In vetta alla classifica c'è sempre Ryanair, ormai da anni al primo posto per numero di passeggeri trasportati in Italia. Ma quest'anno il divario con i competitor si allarga: la low cost si avvia infatti ad arrivare a una quota del 50% dei pax sui voli nazionali e internazionali della Penisola.

Secondo i dati dei primi 7 mesi dell'anno analizzati da corriere.it Ryanair avrebbe già raggiunto una quota del 44% e in inverno potrebbe salire ancora.



Voli a basso costo

In generale, il dominio è delle low cost, con easyJet e Wizz Air che al momento superano Ita Airways. Il sito del quotidiano sottolinea come il predominio delle compagnie a basso costo potrebbe rappresentare un problema per i nuovi azionisti di Ita, considerando che la quota di mercato di Ryanair nel 2021 si era feramata al 37,6%.



Ma considerando solo i voli a corto e medio raggio il market share della low cost irlandese sale al 53%, evidenzia ancora la ricerca.



Da considerate anche il balzo in avanti di Lufthansa, al quinto posto, che sorpassa Volotea (al sesto). Seguono Vueling, Air France, British Airways e Eurowings.