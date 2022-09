Lufthansa fa pace con i piloti: basta scioperi fino a giugno 2023

È tornata la pace sociale tra Lufthansa e i piloti. Il management del vettore e il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit (VC) hanno infatti raggiunto un accordo che prevede lo stop agli scioperi fino al 30 giugno 2023, a fronte di un aumento della remunerazione di base che, per i piloti del vettore, è quantificato in 980 euro con adeguamenti da pagare in due rate: retroattivamente all’inizio di agosto e poi il 1 aprile 2023.

Un co-pilota, spiega l’Echo Touristique, riceverà il 20% in più circa di stipendio base per tutta la durata dell’accordo, rispetto a un aumento del 5,5% di un capitano alla fine della sua carriera.

Il gruppo ha raggiunto un accordo anche con il sindacato Verdi, che rappresenta il personale di terra. I dipendenti riceveranno un aumento di 200 euro al mese, poi un ulteriore 2,5% in più all’inizio del 2023 e un altro 2,5% a luglio 2023.