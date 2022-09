Aeroporto di Cagliari, record di passeggeri

Estate da record per l'aeroporto di Cagliari. Tra maggio e agosto lo scalo ha registrato 1,5 milioni di passeggeri sulle tratte nazionali: una cifra che rappresenta la più alta mai registrata, come sottolinea una nota di Sogaer. In totale i passeggeri sono stati 2,1 milioni.

Per le tratte nazionali, lo scalo ha registrato una crescita del 37% rispetto il 2021 e del 6% rispetto al 2019. "Buone notizie - si legge nel comunicato - anche sul fronte dei passeggeri internazionali che, nella stagione estiva 2022, segnano un +137% nel confronto con il 2021 e un sensibile avvicinamento ai dati del 2019 che evidenzia il recupero di circa il 90% di tutto il traffico estero prepandemia".



Nei primi 8 mesi l'aeroporto di Cagliari ha sfiorato i 3 milioni di passeggeri, pari a +88% rispetto al 2021.