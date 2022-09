L’estate della Sardegna non finisce più. L’isola resta fra le mete italiane maggiormente richieste anche per settembre e ottobre, secondo le dichiarazioni rilasciate ad Ansa da Christian Solinas, presidente della Regione.

“Dopo i numeri registrati in questi ultimi tre mesi, con oltre 3,6 milioni di arrivi negli scali portuali e aeroportuali, ci aspettiamo che la stagione si allunghi concretamente, confermando - anche rispetto ai dati record del 2019 - come il turismo sia in forte ripresa, tanto da trainare l'economia sarda”.



Benché non ancora in linea con l’andamento pre-Covid, ad agosto il porto di Olbia ha totalizzato circa 391mila arrivi, mentre Porto Torres 141mila, Golfo Aranci oltre 84mila e Cagliari poco più di 18mila: in totale, +4% sul 2021, collezionando da giugno agli inizi di settembre ben 1 milione 615mila passeggeri circa.



Molto più consistente il trend degli aeroporti: +12,6% sul 2021 e +3% quasi sul 2019, con Olbia primo scalo (323.477 arrivi), seguito da Cagliari (283.932 arrivi) e Alghero (108.900 arrivi), per un totale di 2 milioni di passeggeri negli ultimi tre mesi. A. C.