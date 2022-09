Lufthansa: i piloti minacciano un nuovo sciopero

Due giorni di braccia incrociate. Questa la minaccia dei piloti di Lufthansa, ancora sul piede di guerra per la questione salariale.

I dipendenti hanno ipotizzato uno sciopero di due giorni a partire dall'inizio di mercoledì, come riporta travelmole.com. In ogni caso, ha fatto sapere il sindacato, è previsto un ulteriore giro di colloqui con l'azienda.



Il sindacato chiede un aumento del 5,5% per il 2022 e dell'8,2% per il 2023. Lo scontro aveva già portato a uno sciopero venerdì prossimo, che a quanto pare potrebbe non essere l'ultimo. L'agitazione aveva portato alla cancellazione di circa 160 voli negli scali principali della compagnia, ovvero Francoforte e Monaco.