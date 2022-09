Sciopero Lufthansa, 800 i voli che saranno cancellati nella giornata odierna

Saranno oltre 800 i voli di Lufthansa cancellati in seguito allo sciopero dei piloti iniziato questa notte e che si protrarrà fino alle 24 di oggi. Ma ritardi e cancellazioni potranno estendersi anche nel corso del weekend, creando diversi problemi che i viaggiatori alle prese con gli ultimi arrivi e le ultime partenze per le vacanze estive.

Si tratta della quasi totalità della programmazione del vettore tedesco sui due hub di Francoforte e Monaco e la compagnia stima che ad essere interessati dallo stop saranno circa 130mila passeggeri. Ripercussioni sono previste inoltre in tutta Europa considerando la rete capillare di Lh nel Vecchio Continente.



In una nota la compagnia ha informato di avere avvisato tutti i passeggeri coinvolti, invitando comunque tutti a controllare lo status del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.