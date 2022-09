Italo: ecco il piano di sconti dedicati a chi deve votare il 25 settembre

Si aggiunge anche Italo all’elenco di aziende del trasporto italiane che hanno messo a punto un piano di scontistiche dedicato a chi deve recarsi a votare nel Paese di origine in occasione delle elezioni del prossimo 25 settembre.

“Grazie a una convenzione tra Italo e il Ministero dell’Interno, infatti, si può acquistare fino al 25 settembre un biglietto di andata e ritorno in Smart in tariffa Flex con una riduzione del 70% - si legge in una nota della compagnia -. L’accordo estende la scontistica anche ai passeggeri che acquistano un biglietto in tariffa Economy, dedicando loro uno sconto del 60%”.



Il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 16/09 e il 25/09 mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 25/09 e il 05/10. Gli acquisti possono essere effettuati anche in agenzia di viaggi.